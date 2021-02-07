مؤسسة الاستثمار تصدر بياناً حول طلب الدولة البلجكية برفع التجميد على جزء من أصولها

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً حول طلب الدولة البلجكية برفع التجميد على جزء من أصولها ، حيث رفضت المؤسسة ذلك .

وبحسب بيان المؤسسة فإنه قد قدم هذا الطلب بالنيابة عن مؤسسة بلجكية تدعى gsdt الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوكة للأمير البلجيكي لوران .

كما أن المؤسسة ليس لها أي علاقة تعاقدية مع gsdt كما أنها تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية ولا توجد أي أسباب قانونية أو أي مبرر أخر لكي تحاول الحكومة تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها .

ودعت المؤسسة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بالرفض العاجل بهذا الطلب مؤكدةً أنها ليست المحاولة الأولى للأمير لوران .

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