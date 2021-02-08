بنغازي.. التحضير لمؤتمر علمي حول “الموازنة العامة للدولة الليبية الواقع وسُبل التطوير”

بنغازي 08 فبراير 2021 (وال)- عقد بمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي، اجتماعًا بحضور اللجنة المكلفة بتنظيم وإشراف دبلوم المراقبين الماليين.

هذا وترأس الاجتماع الأستاذ سعيد إسماعيل علي مدير مركز الدراسات المالية والتدريب، وبحضور الدكتور أنس بعيرة مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي التابع لجامعة بنغازي، إلى جانب لفيف من الأساتذة المكلفين بإعطاء المرحلة الثانية من الدبلوم في مدينة البيضاء، وهم أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بجامعة عمر المختار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضير لمؤتمر علمي مشترك برعاية ومشاركة مركز الدراسات المالية وجامعة عمر المختار، بعنوان “الموازنة العامة للدولة الليبية الواقع وسُبل التطوير”، وقد تم اختيار لجنة علمية مشتركة من وزارة المالية وجامعة عمر المختار وجامعة بنغازي للبدء في التحضير للمؤتمر.

وقال مدير المركز الأستاذ سعيد إن هناك اتفاق تعاون جديدة عقد مع أساتذة من جامعة عمر المختار، لاستكمال المرحلة الثانية من دبلوم المراقبين الماليين في مدينة البيضاء، بإشراف ومتابعة مركز الإدارة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، وقد اعتمدت نفس المناهج والحقائب التدريبية التي أعطيت للمشاركين في المرحلة الأولى من الدبلوم.

وأضاف سعيد أنه سينطلق قريبا دبلوم المراقبين الماليين بمراقبة الخدمات المالية البيضاء، فور الانتهاء من المرحلة الأولى وتوزيع الشهادات للمشاركين من مراقبة الخدمات المالية بنغازي. (وال- بنغازي) هـــ أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال