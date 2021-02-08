التسييري طبرق يبحث مع شركة الخليج تنفيذ مشروع صيانة الطريق المزدوج من بوابة المثلث إلى مدخل فندق دار السلام بطول “8” كم

طبرق 08 فبراير 2021(وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، اجتماعًا مع رئيس شركة الخليج للنفط المهندس فضل الله احتيتة، لمناقشة مشروع صيانة الطريق المزدوج، من بوابة المثلث إلى مدخل فندق دار السلام بطول (8) كم.

هذا وتم خلال الاجتماع مساهمة شركة الخليج في مساعدة البلدية بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة رواتب جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأكد رئيس شركة الخليج أن الاتصالات جرت مع المؤسسة الوطنية للنفط، وأن رواتب جهاز الحرس ستكون جاهزة خلال أيام.

يُشار إلى أن الاجتماع حضره أعضاء مجلس الإدارة للشركة السادة أشرف العبار، وعبد المطلوب صالح أبو بكر بن عامر، وعضو المجلس التسييري السيد عبد الكريم بوطابونة، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، وعضو مجلس الشورى علي عبد العالي. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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