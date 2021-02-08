في أعلى ارتفاعا له منذ عام.. خام برنت يسجل 60 دولار للبرميل

وصلت أسعار النفط الخام مستوى 60 دولارا لبرميل برنت الاثنين، مع ظهور مؤشرات لانتعاش الطلب، وهو أعلى مستوى له منذ قرابة العام.

وقالت -وكالة الأناضول التركية- أن الأسعار تلقت دفعة قوية مطلع فبراير الحالي، مع تنفيذ السعودية خفضا طوعيا في الإنتاج، بمقدار مليون برميل يوميا، يستمر حتى نهاية مارس المقبل.

وأضافت الوكالة أن سعر برميل برنت تسليم أبريل تجاوز مستوى 60 دولارا في بدايات التعاملات الأسبوعية، قبل أن يتراجع بشكل طفيف عند الساعة 07:34 ت.غ إلى 59.95 دولارا للبرميل.

وأوضحت الوكالة أن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم صعدت في مارس بنسبة 1.06 بالمئة أو 60 سنتا إلى 57.45 دولارا للبرميل.

وفي ذات السياق وتوقع بنك جولدمان ساكس، الأسبوع الماضي، بلوغ سعر برميل برنت 65 دولارا بحلول النصف الأول من العام الجاري، بسبب تراجع معروض الخام عالميا.

يُشار إلى أن خام برنت سجل أدنى مستوى له في مارس 2020 نتيجة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم؛ حيث سجل 22 دولار للبرميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية