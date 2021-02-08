اقتصاد

“برنت” يُلامس أعلى مستوى له في عام.. ويُحقّق 60 دولارًا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها في عام، ليتجاوز خام برنت 60 دولارًا للبرميل.

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا؛ لامس خام برنت 60 دولارًا، إذ سجل 59 دولارًا و98 سنتًا للبرميل، مرتفعًا بذلك 64 سنتًا، وحققت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتًا، مسجلة 57 دولارًا و50 سنتًا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتعهد السعودية بتخفيضات إضافية للمعروض في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، ممّا يُساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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