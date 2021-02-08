“برنت” يُلامس أعلى مستوى له في عام.. ويُحقّق 60 دولارًا

سجّلت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها في عام، ليتجاوز خام برنت 60 دولارًا للبرميل.

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا؛ لامس خام برنت 60 دولارًا، إذ سجل 59 دولارًا و98 سنتًا للبرميل، مرتفعًا بذلك 64 سنتًا، وحققت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتًا، مسجلة 57 دولارًا و50 سنتًا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتعهد السعودية بتخفيضات إضافية للمعروض في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، ممّا يُساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

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