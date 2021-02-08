“القابضة للاتصالات” تبحثُ الميزانية التقديرية للعام الحالي

ناقش رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة “الجيل الجديد للتقنية”، نشاط الشركة والموقف التنفيذي للموازنة التقديرية لنهاية السنة الماضية.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد بمقر شركة الجيل الجديد بطرابلس، وحضره المدير عام الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد للتقنية وعدد من أعضاء اللجنة العمومية ومجلس إدارة شركة الجيل الجديد؛ عرض الموازنة التقديرية للشركة للعام 2021، وعرض ومناقشة تقارير القوائم المالية من العام 2012 وحتى العام 2018، وآلية تكليف مراجع ومُدقق حسابات خارجي لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة، خلال الأعوام من 2019 وحتى 2021.

وفي ختام الاجتماع؛ طالب المجتمعون بتسييل بقية رأس مال الشركة، واستكمال عضويات مجلس إدارة الشركة، إلى جانب اعتماد تعديل النظام الأساسي لشركة الجيل الجديد للتقنية.

جدير بالذكر، أن شركة “الجيل الجديد للتقنية” تأسست كشركة ليبية تعمل في مجال الاتصالات والمعلوماتية عام 2008، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات؛ وذلك للمساهمة في تحسين وتطوير سوق الاتصالات المحلي بنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعلوماتية، وإنشاء البنية التحتية، وتوفير خدمات اتصالات متميزة بأفضل التقنيات الحديثة في العالم، بحسب بيان الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية