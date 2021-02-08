اقتصاد

قناة السويس تُحقّق ثالث أعلى إيراد سنوي في 2020

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مجلس الوزراء المصري، في تقرير نشره حول نشاط قناة السويس، تحقيقها لأرقام ملموسة رغم انخفاض سعر برميل النفط، واضطراب التجارة العالمية بسبب “كورونا”.

وبحسب التقرير؛ فإن القناة سجّلت أرقامًا قياسية، إذ حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار مليار ومليوني طن، وثالث أعلى إيراد سنوي في عام 2020.

وأشار التقرير إلى إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية، وتحفيز الاستثمارات داخل مصر؛ وذلك لأنها قامت بتطبيق حزمةٍ من الحوافز الجاذبة والمرنة، والمتعلقة بالسياسات التسويقية والتسعيرية، للمرور بها وجذب عملاء جدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك