قناة السويس تُحقّق ثالث أعلى إيراد سنوي في 2020

كشف مجلس الوزراء المصري، في تقرير نشره حول نشاط قناة السويس، تحقيقها لأرقام ملموسة رغم انخفاض سعر برميل النفط، واضطراب التجارة العالمية بسبب “كورونا”.

وبحسب التقرير؛ فإن القناة سجّلت أرقامًا قياسية، إذ حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار مليار ومليوني طن، وثالث أعلى إيراد سنوي في عام 2020.

وأشار التقرير إلى إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية، وتحفيز الاستثمارات داخل مصر؛ وذلك لأنها قامت بتطبيق حزمةٍ من الحوافز الجاذبة والمرنة، والمتعلقة بالسياسات التسويقية والتسعيرية، للمرور بها وجذب عملاء جدد.

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