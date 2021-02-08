الضمان الاجتماعي طرابلس يزور مدينة المرج

في زيارة ودّية انتقل وفد صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس إلى مدينة المرج، وذلك للالتقاء بنظرائهم من فرع الضمان الاجتماعي بالمدينة، وعُقد إثر مراسم الاستقبال لقاء موسّع، أُلقيت فيه العديد من الكلمات التي أكدّت على ضرورة قيام المُصالحة، والعمل لزيادة جودة الخدمات الضمانيّة، كما أكدّ فرع الصندوق الاجتماعي المرج أنّ هذا اللقاء يُعتبر أساس للسعي نحو توحيد الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

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