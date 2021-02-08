الليبي الإسلامي يوضح طريقة تسجيل دخول الزبائن عبر “ليبنك ماس” لإدارة حسابات البطاقات الإلكترونية

أوضح المصرف الليبي الإسلامي طريقة فتح بوابة إدارة حسابات البطاقات ” ليبنك ماس ” لإدارة حسابات بطاقات الزبائن الالكترونية الدولية من البيت .

ووفقاً للمصرف فإن الطريقة تتمثل في إدخال إسم المستخدم والرمز السري الذي سبق وثم إرسالهم عبر البريد الإلكتروني الذي تم تعبئته في النموذج الخاص بإصدار بطاقة ماستر كارد .

وبعد تسجيل الدخول ستظهر نافذة خاصة بإعادة تهيئة البيانات الشخصية، بعد تعبئة جميع البيانات اضغط على ” SPMIT ” في أسفل الشاشة، سيظهر مربع حوار في الاعلي قم بضغط ” حسناً ” للموافقة على إعادة تسجيل الدخول وفقاً لصفحة المصرف الرسمية .

وبحسب المصرف إذا لم تقم بتفعيل خاصية الظهور للنوافذ المنبثقة في متصفحك من قبل يتعين عليك تفعيلها لكي يتسنى لك إعادة تسجيل الدخول بصورة صحيحة، وستظهر لك قائمة توضح بأنه قد تم تسجيل خروجك لأسباب تتعلق بالأمان ولإعادة تسجيل الدخول اضغط على ” Login ” وقم بتسجيل الدخول بإسم المستخدم والرمز السري الجديدان.

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