مصلحة المطارات تقيم دورة تدريبية لمكافحة حرائق الطائرات

قامت يوم أمسٍ الأحد 7 فبراير 2021 إدارة الموارد البشرية بمصلحة المطارات بتنظيم دورة تدريبية تحت عنوان “مُكافحة حرائق الطائرات وعمليات الإنقاذ” وذلك بمقر المصلحة، ويتضمن عدد 12 متدرب من الموظفين التابعين للمصلحة ومطارات معيتيقة وبنينا ومصراته وسبها، على أن يستمر هذا التدريب لمدة 5 أيام متتالية.

حيث يهدف هذا التدريب إلى تعريف المتدربين كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وطرق مكافحة، وأنواع الشاحنات الخاصة بالمطارات، وأخيراً التعرف على مستلزمات ومعدّات السلامة الواجب تواجدها بوحدة الإطفاء.

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