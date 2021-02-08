معيتيق يجتمع مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد امعتيق ” بمقر ديوان رئاسة الوزراء اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2020 اجتماعا ، مع الأمين العام ومنسق بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا السيد” ريزدن زينينغا”.
تناول الاجتماع مناقشة آلية توحيد الميزانية وكذلك افتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة 5+5 والتنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية.
كما اشاد المبعوث ” ريزدن زينينغا”، بالجهود التي بذلها النائب أحمد امعتيق من اجل التوصل إلى حل للازمة الليبية، وأيضا التعاون المتواصل مع بعثة الامم المتحدة.
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