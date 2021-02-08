سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 08 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 08 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 8-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

5.145 بيع في زليتن

5.140 شراء

5.135 بيع في طرابلس

5.130 شراء

5.235 بيع في بنغازي

5.230 شراء

الدولار حوالة تركيا= 5.13 دينار

دولار حواله دبي =5.135 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.66 دينار

اليورو:

6.190 بيع في طرابلس

6.160 شراء

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.89 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب214 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب249.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب285.3 دينار

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