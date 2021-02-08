الكزة لـ”وال” : صرف مليار دينار ليبي مقابل “566” عقد لإعادة استقرار بنغازي

بنغازي 07 فبراير 2021 (وال) – صرح مدير مشروعات ببلدية بنغازي وعضو اللجنة الفنية لإعادة استقرار المدينة المهندس أسامة مصطفى الكزة أن الخطة الثلاثية الموضوعة من قبل لجنة إعادة الاستقرار للأعوام 2018 – 2019 – 2020 كلفت مليار دينار ليبي، أكثر من ثلثي القيمة موزعة على 5000 وحده سكنية “جردينه و دريانه”.

الكزة أوضح – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن القيمة المذكورة كانت موزعة كالتالي “250 مليون لإزالة الضرر والركام في “الصابري” و “منطقة البلاد”، مشيرًا إلى أن نسبة الانجاز بلغت 91% .

ولفت إلى أن الانطلاقة الفعلية للجنة كانت آواخر 2018، استهدفت 14 قطاع بمجمل 566 عقد، 142 منها لطرق المنجز 130 كم، ورصف جديد، و 34 إصلاح، 15 نصيب الحواجز الخرسانية .

وتابع أنه “بعيد الحرب اتجهت أولوياتنا للخدمات الأساسية، إزالة الركام، و إرجاع شبكات المياه، و الصرف الصحي، و الكهرباء لإنتعاش الأحياء السكنية، وشملت 38 مشروع لشبكات مياه الشرب، من ضمنها 31 تغذية جديدة، واستحداث مشروعين استراتيجيين، هما نقطة تخفيف الضغط رقم 5 القريبة من طريق المطار المتوقف منذ 1989، وامتداد الدائري الرابع إلى الخامس إلى شارع فلسطين وجزيرة الطيارة .

وأشار إلى أن هذه الإمدادات ستسهم في ربط منطقة الشمال الشرقي بمنظومة النهر الصناعي “الوحيشي، وشبنة أ ، ب ،ج ، د، وحي السلام، والكويفية، وسيدي يونس، وخريبيش، وتقوية إمدادات الصابري ” .

وكشف الكزة أن هذه الإمدادات كان المناط بتنفيذها من قبل جهاز الإسكان والمرافق منذ ثلاثة عقود ولكنها متوقفة، وقمنا بفض العقد بالتراضي، ومشيرًا إلى أن جهاز الاشغال العامة، بالشراكة بين البلدية، وجهاز النهر الصناعي بحكم الاختصاص تولى إنجاز هذه المشاريع، بقيمة 8 مليون دينار ليبي.

وأكمل أنه تم استيراد بنصف قيمة الـ”8″ مليون مواد الإلكترومكانك عن طريق جهاز النهر، و استلمنا الدفعتين الأولى و الثانية، لافتًا إلى أن الثالثة و صلت الميناء.

وذكر أن هناك خط عابر من النقطة 4 لـ 5 بالقرب من طريق المطار، وأعمال التنفيذ تجري بالجودة والسرعة المطلوبة، وسوف تكتمل خلال شهر مايو القادم .

وبالنسبة لتغذية مناطق غرب بنغازي بالمياه، قال لدينا مشروع المحلات الغربية المتوقف منذ العام 2006، الموفر لإمدادات المياه لمنطقة القوارشة، والنواقية، واللويفية، وبودريسة، وبوفاخرة، وقنفودة ، وتيكة وهي متضمنه 10 عقود، تتفاوت في التنفيذ ما بين 3 و 6 أشهر، رُصدت ميزانيته، وتم تسليم المواقع وخلال ستة أشهر سوف تنتهي أعماله .

وحول مشاريع شبكات الصرف الصحي، يوضح “الكزة” أن عدد المشاريع بلغ “47” والمنجز منها سبعة وعشرون مشروع، لافتًا إلى أن اثني عشر منها خطوط جديدة، و”35″ مشروع إصلاح، و لدينا “32” محطة عاطلة بالكامل .

وبين أن محطة التنقية بالمدينة خارج الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا أن الأمر الكارثي هو وجود ثمان خطوط صرف صحي تروي بحيرة 23 ” يوليو “؛ فالمنجز من مشاريع البينة التحتية لا يفي 20% من إجمالي احتياجات المدينة .

وقال “أجرينا معالجات سريعة لبعض مشاكل الصرف الصحي، وقمنا بتوريد “40” مضخة “غاطسة”، وصُرف قرابة 60 مليون لبدائل المؤقتة للحيلولة دون طفح المياه السوداء، مضيفًا أن هذه الأزمة كبيرة تحتاج إلى دولة قوية وشركات أجنبية، وتكاليف المعالجة الجذرية قد تتجاوز 500 مليون دينار .

وعن ما تبقى في جعبة الخطة الثلاثية، يقول “الإنارة المنفذة تتجاوز 250 كم، وكنا السباقين في ليبيا بإدخال الطاقة النظيفة “الشمسية” بمنحة قدمتها الأمم المتحدة، بعدد 900 عمود إنارة.

موضحًا أن شبكات الكهرباء كان نصيبها ضمن خطة الإعمار 32 مشروع من ضمنها 29 إنارة للشوارع، ولدينا صيانة المباني العامة من ضمنها “72” مؤسسة تعليمية، والمستشفيات مثل”القلب” بزيادة السعة السريرة وتنفيذ غرفة عناية .

وقال الكزة إن الحكومة نفذت بمبنى القسطرة أكبر غرفة عناية لجراحة القلب، وتطوير مستشفى الشهيد سهيل الاطرش لطب وجراحة العيون لمستشفى مرجعي تعليمي، وإعادة تصميم مستشفى “العقم” بمعايير عالمية ليصبح الآخر مرجعي تعليمي، إضافة إلى صيانة 26 مؤسسة صحية .

أما عن عقود إنشاء المباني الجديدة، يجيب “الكزة” عدها ثلاثة عشر مشروعا تشمل 5 مدارس نموذجية في مناطق الكويفية، وسيدي خليفة، والنواقية، وجردينة، ومركزين صحيين، وإنشاء ستة خدمية مثل البلدية ورئاسة الوزراء والتخطيط.

ولفت إلى أن اللجنة تعاني في الفترة الأخيرة من تعثر التنفيذ نتيجة لدخولنا في صراعات قانونية حول ملكية بعض الأراضي المستهدفة .

وبالحديث عن الميزانية المرصودة للعام الحالي 2021، يفيد مدير المشروعات ببلدية بنغازي تقدر بـ 300 مليون دينار ليبي، لدينا مشروعي منطقة البلاد والصابري، أعمال الإزالة بهما قيمتها 70 مليون دينار ، تليها عمليات الرصف و إعادة الحدائق و الإنارة و المياه، ولكن تصدفنا بعض العثرات المتمثلة في إتمام الإجراءات القانونية للملاك لإتمام الإزالة، وبفضل الله بدأت بعض الحلول تتلوح في الأفق.

وتابع أنه سيتم تنفيذ 7 محطات كهرباء، إضافة إلى ما تبقي من خطة الاستقرار 250 مليون، عقد بقيمة 30 مليون لصالح الجامعة، وإعادة كلية الاقتصاد، وهناك 700 وحدة سكنية “جردينة “ستجهز خلال السبع أشهر القادمة .

و يقدر” الكزة ” المشاريع المنجزة سنويًا بعدد 142، مؤكدا بأنه خلال الثلاثية استكمل 524 مشروعا، بينما اعترضت مشاكل التشغيل أربعين آخريات بين المتوقفة وغير المنفذة ، و العام الحالي 95 مشروعا قيد الإنجاز . (وال – بنغازي) هـ ش

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