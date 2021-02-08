جهاز حرس المنشآت النفطية يجتمع مع وزارة المالية

عقد رئيس رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ” علي الديب” بمقر الجهاز اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدير إدارة الخزانة “الازهر اكشير” ومدير اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني “الأمين ابوعبد الله” وكذلك بحضور المراقب المالي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز.
تضمن الاجتماع مناقشة العلاوة الحقلية ومرتبات الفروع المتوقفة وعقود الثوار وكيفية دمجهم في وزارة الدفاع، وأيضاً توظيفهم وفق القوانين واللوائح الصادرة.
حيث أبدت اللجنة المالية عن سعيها لحلحة كافة المشاكل المالية الخاصة بالجهاز.
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