جهاز حرس المنشآت النفطية يجتمع مع وزارة المالية

عقد رئيس رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ” علي الديب” بمقر الجهاز اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدير إدارة الخزانة “الازهر اكشير” ومدير اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني “الأمين ابوعبد الله” وكذلك بحضور المراقب المالي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز.

تضمن الاجتماع مناقشة العلاوة الحقلية ومرتبات الفروع المتوقفة وعقود الثوار وكيفية دمجهم في وزارة الدفاع، وأيضاً توظيفهم وفق القوانين واللوائح الصادرة.

حيث أبدت اللجنة المالية عن سعيها لحلحة كافة المشاكل المالية الخاصة بالجهاز.

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