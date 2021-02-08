مجلس التخطيط الوطني يصدر بياناً حول الحوار الليبي ويوضح أهدافه

أصدر مجلس التخطيط الوطني بياناً حول مستجدات ملتقى الحوار السياسي.

وقال إن المجلس هو المعني بموجب القانون رقم(13) لسنة 2000م بوضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ورسم السياسة العامة.

كما قال أن المجلس يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأكد على جاهزية الكثير من الاستراتيجية الوطنية التي تضمن تحقيق المصالحة الوطنية، واستقرار الأمن القومي بكل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ووعد مجلس التخطيط الوطني بالعمل مع الجميع من أجل إعداد لمشروع الميزانية الموحدة للدولة للعام 2021‪، ووفق ما نص عليه أحكام القانون رقم (13) بشأن التخطيط للعام 200‪0 ولائحته التنفيذية.

حيث كتفث اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات بالمجلس جهودها حول المؤسسات التي تعاني من الانقسام.

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