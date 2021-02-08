مصلحة التسجيل العقاري تختتم دورتها التدريبية في نظم المعلومات الجغرافية

اختتمت اليوم الاثنين الموافق 2021.2.8 مصلحة التسجيل العقاري دورتها التدريبية في مجال “نظم المعلومات الجغرافية”.

والتي استهدفت فيها نخبة من المهندسين التابعين للإدارات والمكاتب الخدمية بالمصلحة من سرت شرقاً حتى فرع الزاوية غرباً ومهندسين من ديوان المصلحة، وأيضاً مهندسي الإدارات والمكاتب من فرع مدينة يفرن.

هذا وقد حضر حفل الاختتام السادة رئيس مكتب شؤون الفروع بالمصلحة السيد “محمد مفتاح البهيليل” بصفته رئيس الجمعية الليبية لنظم المعلومات الجغرافية، والأستاذ المدرب مصطفى الهادي جحا عضو الجمعية الليبية لنظم المعلومات الجغرافية، ومدير إدارة التدريب، ومدير مكتب شؤون الفروع، والمهندس “فرج شتل” مدير إدارة الشؤون الفنية والمساحية بالمصلحة.



يُشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الخُطة التدريبية المُعدّة من قِبل إدارة التدريب بالمصلحة، بهدف الارتقاء بالقدرات الهندسية والفنية للمتدربين وللرفع من مهاراتهم المهنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية