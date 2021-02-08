مصرف التمويل الإسلامي يفتح باب القبول للوظائف القيادية لديه

أعلن مصرف التمويل الإسلامي عن فتح باب القبول ضمن كادره الوظيفي على أن تكون البداية بالوظائف القيادية كما يلي:

المُدراء

أن يكون المتقدم مستوفياً للشروط التالية :

شهادة جامعية في التخصص المطلوب . شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات. إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة. شهادة في إستخدام حزمة برامج Microsoft Office.

التخصصات المُتاحة لدى المصرف:

إدارة الحسابات المصرفية “شهادة خبرة مصرفية” إدارة الموارد البشرية إدارة التمويل والإستثمار “شهادة خبرة صيرفة إسلامية” إدارة العمليات المصرفية “شهادة خبرة مصرفية” إدارة التسويق “شهادة تخصص تسويق إلكتروني” الإدارة القانونية إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي “شهادة خبرة مصرفية” إدارة المخاطر “شهادة خبرة مصرفية” وحدة الإمتثال “شهادة خبرة مصرفية” وحدة غسيل الأموال “شهادة خبرة مصرفية”

كما أعلن المصرف أنّ من لديه الرغبة ويجد في نفسه الكفاءة، وتنطبق عليه الشروط سالفة الذكر، يمكنه إرسال سيرته الذاتية على البريد الإلكتروني

[email protected]

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية