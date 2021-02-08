مصرف التمويل الإسلامي يفتح باب القبول للوظائف القيادية لديه

أعلن مصرف التمويل الإسلامي عن فتح باب القبول ضمن كادره الوظيفي على أن تكون البداية بالوظائف القيادية كما يلي:
المُدراء
أن يكون المتقدم مستوفياً للشروط التالية :
- شهادة جامعية في التخصص المطلوب .
- شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.
- شهادة في إستخدام حزمة برامج Microsoft Office.
التخصصات المُتاحة لدى المصرف:
- إدارة الحسابات المصرفية “شهادة خبرة مصرفية”
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة التمويل والإستثمار “شهادة خبرة صيرفة إسلامية”
- إدارة العمليات المصرفية “شهادة خبرة مصرفية”
- إدارة التسويق “شهادة تخصص تسويق إلكتروني”
- الإدارة القانونية
- إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي “شهادة خبرة مصرفية”
- إدارة المخاطر “شهادة خبرة مصرفية”
- وحدة الإمتثال “شهادة خبرة مصرفية”
- وحدة غسيل الأموال “شهادة خبرة مصرفية”
كما أعلن المصرف أنّ من لديه الرغبة ويجد في نفسه الكفاءة، وتنطبق عليه الشروط سالفة الذكر، يمكنه إرسال سيرته الذاتية على البريد الإلكتروني
[email protected]
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