اقتصاد

بلومبيرغ : ناقلة نفط تنسحب من ميناء الحريقة النفطي فارغة بسبب الإضراب المستمر لحرس المنشآت النفطية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإتنين أن ناقلة نفط “سويز ماكس ” تغادر من ميناء الحريقة النفطي فارغة ، لأن حرس المنشآت النفطية المضربين منعوها من التحميل ، مما يؤكد هشاشة الزيادة الأخيرة في صادرات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأضافت “بلومبيرغ ” أن ناقلة ” فرونت كروزر، أول سفينة تنسحب من الميناء دون أن تحمل شحنة من النفط منذ بدء الإضراب في الشهر الماضي

و بحسب شخص مطلع على الوضع طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، هدد عناصر من حرس المنشآت البترولية بوقف الشحنات في مينائين شرقيين ، رأس لانوف والسدرة ، في خلاف حول تأخر دفع الرواتب وفقا للوكالة

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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