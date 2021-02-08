بلومبيرغ : ناقلة نفط تنسحب من ميناء الحريقة النفطي فارغة بسبب الإضراب المستمر لحرس المنشآت النفطية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإتنين أن ناقلة نفط “سويز ماكس ” تغادر من ميناء الحريقة النفطي فارغة ، لأن حرس المنشآت النفطية المضربين منعوها من التحميل ، مما يؤكد هشاشة الزيادة الأخيرة في صادرات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأضافت “بلومبيرغ ” أن ناقلة ” فرونت كروزر، أول سفينة تنسحب من الميناء دون أن تحمل شحنة من النفط منذ بدء الإضراب في الشهر الماضي

و بحسب شخص مطلع على الوضع طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، هدد عناصر من حرس المنشآت البترولية بوقف الشحنات في مينائين شرقيين ، رأس لانوف والسدرة ، في خلاف حول تأخر دفع الرواتب وفقا للوكالة

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