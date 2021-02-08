مجلس الأعمال التركي الليبي: متفائلون بتعزيز العلاقات مع الحكومة الليبية الجديدة

أعرب رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، عن تفاؤله بتعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا بشكل أكبر، في ظل تولي عبد الحميد الدبيبة، لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وتوقع قرنفيل في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن تشهد ليبيا استقرارا في ظل حكومة الدبيبة التي ستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات في 24 من ديسمبر المقبل.

وتابع قرنفيل “أستطيع القول بكل ثقة إن الدبيبة له علاقات جيدة مع تركيا، وهو رجل أعمال واسع الأفق، وهذا يفرحنا”.

وأكد قرنفيل ضرورة أن يكون رجال الأعمال الأتراك مستعدون للخطوات القادمة في العلاقات التجارية، بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية خلال الفترة القادمة، داعيا إلى إعادة النظر في تأشيرات الدخول بين البلدين.

وأشار قرنفيل إلى أن التسهيلات المتبادلة في موضوع التأشيرات لمواطني البلدين، من شأنها تعزيز مكانة الشركات التركية ومنحها أفضلية في التجارة والاستثمار، مشددا على ضرورة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين تركيا وليبيا.

ونوه قرنفيل إلى أن من شأن إبرام اتفاقية مع ليبيا للتجارة الحرة أن يرقى بالعلاقات التجارية، ويرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار على المدى القصير ، ونحو 10 مليارات دولار على المدى البعيد، على حد قوله.

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