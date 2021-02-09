ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ أكثر من سنة

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ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط لأعلى مستوى لها في 13 شهرًا خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهرين، حيث شهدت عقود خام نيمكس الارتفاع الأعلى لها منذ 21 من يناير 2020 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 24 من الشهر ذاته.

وسجلت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس المقبل ارتفاعًا بنسبة 0.52 بالمائة لتتداول عند مستويات 58.41 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.11 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” مارس 0.39 بالمائة لتتداول عند 61.04 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.80 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.18 بالمائة إلى 90.75 بالمائة مقارنة بالافتتاحية عند 90.91 بالمائة، حيث كان المؤشر قد اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.93 بالمائة.