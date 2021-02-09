اقتصاد

وزيرة التخطيط المصرية تُؤكّد تراجع معدّل البطالة إلى 5,7%

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، تراجُع معدّل البطالة إلى 5,7 % خلال العام المالي الماضي.

وأشارت الوزيرة في كلمتها أمام البرلمان، إلى أن هذا المعدل يعتبر أدنى مستوى في 14 عامًا، وذلك بعد أن سجّل 13,9% في العام المالي الأسبق، الجدير بالذكر أن مصر اتخذت قرارًا بتعويم العملة في 3 نوفمبر عام 2016، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في خطة للتغلب على عجز الموازنة والاختلالات في القطاعات الاقتصادية.

كما أضافت، أيضًا، أن معدّل الفقر قد انخفاض لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29,7 % مقارنة بـ 32,5 % في 2017 – 2018، في جميع المناطق.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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