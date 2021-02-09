خطة لتدريب 1000 باحث عن عمل في مصراتة وتاورغاء

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، مع عضويْ المجلس البلدي بمصراتة على الناظوري و مصطفى الأحمر؛ عددًا من ملفات التعاون بين الوزارة والبلدية، حيثُ استعرض الاجتماع أعداد الباحثين عـن العمل بالمدينة، كما نُوقش، أيضًا، ملف التكوين والتدريب المهني وتدريب المرأة وذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة، تمت متابعة تفاصيل نشاط مركز السلام للتدريب والتأهيل والذي يسعى لتدريب ألف متدرّب من مدينتيْ “مصراتة وتاورغاء”.

وتم الاتفاق على توفير مبنى مناسب لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهنية سواءً عن طريق البلدية أو الاستعانة بأحد المعاهد التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني؛ بموجب الاتفاق المُوقّع بين الوزارة والهيئة، إلى حين تجهيز فرع للمركز الليبي الكوري بمدينة مصراتة.

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