“شكشك” يُوقف إيفاد 171 موظفًا بـ”خارجية الوفاق”

خاطب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وزير الخارجية بحكومة “الوفاق”، محمد سيالة بإيقاف إيفاد 171 موظفًا بالخارجية.

وجاءت مراسلة “شكشك” بناءً على قرار الخارجية، الذي يُفضي بإيفاد 171 موظفًا للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

ودعا “شكشك”، في مراسلته، إلى إيقاف تنفيذ قرار الإيفاد، وموافاة الديوان بالإجراءات المُتمثلة في خطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها، والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج.

وطالب الديوان بموافاته بخطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج، إلى جانب تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مُؤهّلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها، والبيانات الأساسية للمشمُولين بالقرار، إضافة إلى مدى كفاية المُخصّصات المالية المُعتمدة بهذا الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية