اقتصاد

بوزارة العمل والتأهيل..انطلاق ورشة عمل ” مشروع دليل المؤشرات الوطنية”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ابتدأت اليوم الثلاثاء أعمال ورشة عمل إطلاق “مشروع دليل المؤشرات الوطنية”، بحضور كلاًّ من: وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الأمين” ووكيل الوزارة السيّد “علي عكاشة”، ومدير الهيئة العامة للمعلومات الدكتور”عبدالروؤف البيباص”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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