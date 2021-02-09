بوزارة العمل والتأهيل..انطلاق ورشة عمل ” مشروع دليل المؤشرات الوطنية”

ابتدأت اليوم الثلاثاء أعمال ورشة عمل إطلاق “مشروع دليل المؤشرات الوطنية”، بحضور كلاًّ من: وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الأمين” ووكيل الوزارة السيّد “علي عكاشة”، ومدير الهيئة العامة للمعلومات الدكتور”عبدالروؤف البيباص”.
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صحيفة صدى الاقتصادية
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
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