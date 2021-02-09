“برنت” يُحقّق مزيدًا من الارتفاع ويتخطى الـ60 دولارًا في 13 شهرًا

حقّقت أسعار النفط، في جلسة افتتاح اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها خلال 13 شهرًا، والسبب يرجع لخفض منتجين كبار للإمدادات، والتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، زادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا مُسجلةً 61دولارًا وستة سنتات للبرميل، وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، مُسجلاً 58 دولارًا و37 سنتًا للبرميل.

ومع هذا الارتفاع؛ يتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية، المقرّر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، وسط حذر وتخوف من ازدياد ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا” في العالم.

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