اجتماع تقابلي بين إدارات شركة الجوف للتقنية النفطية

عُقد صباح أمسٍ الاثنين الموافق 2021/02/09 بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى الإداري قنفودة بمدينة بنغازي، الاجتماع التقابلي بين إدارات الشؤون المالية ، الشؤون الفنية والمواد بشركة الجوف للتقنية النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

بحضور السيد المهندس”مجدي جبريل الدرسي” رئيس لجنة الإدارة ، والسادة أعضاء لجنة الإدارة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

حيث تمّ مناقشة وطرح العديد من المشاكل التي تعترض الإدارات ، وخاصةً العملية التنظيمية للمخازن والدورة المستندية بين الإدارات وفق القوانين والإجراءات المحاسبية المعمول بها، كذلك الإسراع بتطوير المنظومات العاملة بتلك الإدارات وبحركة المستندات وتغذية المنظومات بكافة الأقسام واستخراج التقارير اللازمة ومطابقتها مع الإدارة المالية

وتطرّق عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية السيد خالد الدينالي إلى ضرورة المضي قدماً في تطوير المنظومات، وحث إدارة الشؤون الفنية بالإسراع بتطوير الأجهزة والمنظومات العاملة؛ لتتمكنّ الإدارات من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، وخاصةً الإدارة المالية لأهميتها وعلاقتها مع كافة الإدارات بالشركة.

هذا وتخلّل الاجتماع مداخلات السادة أعضاء لجنة الإدارة حول العديد من النقاط المطروحة من قبل الإدارات والاقسام وضرورة مواكبة آخر التقنيات وإدخالها للشركة والعمل بها في أسرع وقت ممكن.

كما تمّ طرح العديد من المواضيع الهامة التي تخص الشركة من الناحية المالية والاجرائية والتنظيمية بكافة الإدارات.

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