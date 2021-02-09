مراقبة الخدمات المالية تعقد اجتماعا لتطوير سبل الموازنة العامة

عقدت اللجنة المكلفة بتنظيم وإشراف دبلوم المراقبين الماليين ببنغازي اجتماعاً مع مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي التابع لجامعة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضير لمؤتمر علمي مشترك برعاية ومشاركة مركز الدراسات المالية وجامعة عمر المختار، بعنوان “الموازنة العامة للدولة الليبية الواقع وسُبل التطوير” كما قال مدير مركز الدراسات أنه سينطلق قريباً دبلوم المراقبين الماليين بمراقبة الخدمات المالية البيضاء، فور الانتهاء من المرحلة الأولى وتوزيع الشهادات للمشاركين من مراقبة الخدمات المالية بنغازي.

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