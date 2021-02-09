اقتصاد

الرئاسي يصدر قراراً بتعديل مرتبات العاملين بقطاع التعليم ..تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قراراًَ لتعديل مرتبات العاملين بقطاع التعليم ، حيث ينص القرار أن يستحق عضو هيئة التدريس مرتبه الأساسي عند مباشرته العمل وتصرف له علاوة تدريس بمقدار 70% من اجمالي المرتب الأساسي والعلاوات السنوية الشهرية .

كما يلتزم عضو هيئة التدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعيا وفقا للدرجة التي يشغلها ، كما إذا زادت الساعات التدريسية عن الحد المقرر وبما لا يتجاوز 6 ساعات يصرف مقابل مالي لعضو هيئة تدريس لساعات إضافية ، مع عدد من البنود الأخرى للزيادة في المتربات العاملين بقطاع التعليم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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