عبدربه يناقش مع الحبري مشروعات مدينة بنغازي

عقد رئيس ديوان المحاسبة البيضاء “عمر عبدربه ” اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء”علي الحبري”، وعميد بلدية بنغازي “الصقر عمران بوجواري” ، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة” و وعدد من المسؤولين .

وتناول الاجتماع البحث في متابعة ودراسة مشروعات مدينة بنغازي المتعاقد عليها والتي سيتم التعاقد عليها من جانب اللجنة التسييرية ببلدية بنغازي وكذلك مناقشة العشوائيات بالمدينة وضواحيها، وإيجاد الطرق التي ستوقف امتداد العشوائيات .

كما ناقش الاجتماع أحكام الرقابة المالية والفنية على الدفعات التي يتم صرفها لأدوات التنفيذ المتعاقد معها، والالتزام بإحالتها عقب الصرف مباشرة للديوان لتولي التحقق من صحة وسلامة الوثائق المتعلقة بالصرف.

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