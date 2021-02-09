تأكيداً لما نشرته صدى سابقاً…بعثة الأمم المتحدة : الأطراف الليبية تتفق على ميزانية موحدة وصرف مرتبات يناير وفبراير

قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي لعملية برلين ، حيث جمعت الأطراف المعنية من كلا جانبين البلد للعمل على اتفاق. موحد .

و بحسب البعثة أن الطرفان أتفق على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة للسماح للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا باتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.

جاء توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض بدون فوائد للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الشيكات غير المحصلة. لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يعرف بأزمة الائتمان ، لكنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

هذان الإصلاحان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تنشيط مجلس مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ، كلها مكونات حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم الإدارة من عائدات النفط الليبي.

كما تأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع إعادة التزام تنفيذي موحد حديثًا بالعمل من أجل المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها ، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من إدارة عادلة لمواردها النفطية لصالح الشعب الليبي كله.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية قد أكدت حصرياً عن صرف مرتبات يناير وفبراير خلال اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية وتوحيد الميزانية .

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