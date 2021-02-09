وفد تركي يزور بلدية سوق الجمعة من أجل التعاون التنموي بين البلدين

قام وزير الحكم المحلي رفقة وفد من الحكومة التركية بزيارة إلى بلدية سوق الجمعة أمس الإتنين ، تم خلالها طرح الأعمال التي تقوم بها البلدية في القطاعات التنموية والأعمال المطلوب تنفيذها مستقبلا والصعوبات التي تواجه العمل البلدي.

وعبر الوفد التركي الذي ترأسه وكيل وزارة الإسكان والبيئة بالحكومة التركية إعجابه بالعمل وفق التخطيط الاستراتيجي بالبلدية وماتم إنجازه فيها ، مؤكدا على ماتقدمه من مستوى عال في الأداء وفق ما نشرته بلدية سوق الجمعة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة لإتمام الاتفاق على العمل المشترك مستقبلا.

ويأتي هذا في إطار التواصل بين وزارة الحكم المحلي والحكومة التركية من أجل فتح مجالات للتعاون التنموي بين البلدين

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