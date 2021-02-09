بلدي السواني يجتمع مع الخدمات المالية بالبلدية

عقد المجلس البلدي سواني بن آدم اليوم الثلاثاء التاسع من فبراير الجاري الاجتماع الأول لسنة 2021 بقاعة الاجتماعات بمراقبة الخدمات المالية ببلدية سواني بن ادم بحضور مراقب و مدراء الأقسام بالمراقبة والمراقبين الماليين بالقطاعات والمكاتب الخدمية بالبلدية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها متابعة سير عمل الأقسام و التنسيق بينهم، والتزام المراقبيين الماليين بصرف مرتبات العاملين بالقطاعات في موعدها بدون تأخير.

والجدير بالذكر أنه تم التأكيد على ضرورة معالجة الفروقات والعلاوات المالية السنويه للعاملين بالقطاعات بالتنسيق مع وزارة المالية.

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