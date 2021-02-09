سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 9-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.180 بيع في زليتن

ب5.175 شراء

ب5.185 بيع في طرابلس

ب5.180 شراء

ب5.260 بيع في بنغازي

ب5.255 شراء

الدولار حوالة تركيا= 5.17 دينار

دولار حواله دبي =5.18 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.75 دينار

اليورو:

6.20 بيع في طرابلس

6.16 شراء

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.89 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب217 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب253.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب289.3 دينار

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