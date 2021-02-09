اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (9-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة انخفاضا طفيفاً لسعر الدولار الامريكي، فيما سجل سعر اليورو و الجنية الاسترليني صعوداً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي .
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4682 د.ل
|4.4794 د.ل
|4.457 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.3967 د.ل
|5.4102 د.ل
|5.3832 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1572 د.ل
|6.1726 د.ل
|6.1418 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.51 د.ل
|3.5188 د.ل
|3.5012 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4508 د.ل
|3.4594 د.ل
|3.4422 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9846 د.ل
|4.9971 د.ل
|4.9721 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5341 د.ل
|0.5354 د.ل
|0.5327 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5273 د.ل
|0.5286 د.ل
|0.526 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7255 د.ل
|0.7274 د.ل
|0.7237 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1911 د.ل
|1.1941 د.ل
|1.1882 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2165 د.ل
|1.2195 د.ل
|1.2135 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6474 د.ل
|1.6515 د.ل
|1.6433 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.335 د.ل
|0.336 د.ل
|0.334 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4997 د.ل
|0.5009 د.ل
|0.4984 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.606 د.ل
|0.606 د.ل
|0.606 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6316 د.ل
|0.6331 د.ل
|0.63 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6928 د.ل
|0.6945 د.ل
|0.691 د.ل
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