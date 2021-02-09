اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (9-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة انخفاضا طفيفاً لسعر الدولار الامريكي، فيما سجل سعر اليورو و الجنية الاسترليني صعوداً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي .

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4682 د‫.‬ل 4.4794 د‫.‬ل 4.457 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3967 د‫.‬ل 5.4102 د‫.‬ل 5.3832 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1572 د‫.‬ل 6.1726 د‫.‬ل 6.1418 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.51 د‫.‬ل 3.5188 د‫.‬ل 3.5012 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4508 د‫.‬ل 3.4594 د‫.‬ل 3.4422 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9846 د‫.‬ل 4.9971 د‫.‬ل 4.9721 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5341 د‫.‬ل 0.5354 د‫.‬ل 0.5327 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5273 د‫.‬ل 0.5286 د‫.‬ل 0.526 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7255 د‫.‬ل 0.7274 د‫.‬ل 0.7237 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1911 د‫.‬ل 1.1941 د‫.‬ل 1.1882 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2165 د‫.‬ل 1.2195 د‫.‬ل 1.2135 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6474 د‫.‬ل 1.6515 د‫.‬ل 1.6433 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.335 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل 0.334 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4997 د‫.‬ل 0.5009 د‫.‬ل 0.4984 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.606 د‫.‬ل 0.606 د‫.‬ل 0.606 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6316 د‫.‬ل 0.6331 د‫.‬ل 0.63 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6928 د‫.‬ل 0.6945 د‫.‬ل 0.691 د‫.‬ل

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