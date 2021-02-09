وكالة روسية : لافروف يؤكد للمنفى و دبيبة استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة

نشرة وكالة الأنباء الروسية ” إيتار تاس ” يوم التلاثاء أن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف ” أعرب عن استعداد موسكو للتعاون مع الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة خلال مكالمات هاتفية مع الرؤساء المنتخبين حديثًا لمجلس الرئاسة والحكومة والوزارة الروسية الخارجية .

وأكد لافروف إستعداد روسيا للتعاون مع الإدارة المؤقتة لليبيا للتغلب بسرعة على الأزمة التي طال أمدها في هذا البلد

كما أكد على نية تعزيز التعاون لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية تقليديا “.

و أشار الوزير إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي رحبت بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا وهنأ الدبيبة والمنفي على تعيينهما وأضافت الوزارة أن المسؤولين الليبيين أشادوا بدورهم بموقف روسيا طوال الأزمة في بلادهم.

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