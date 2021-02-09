ديوان المحاسبة البيضاء يبحث مشروعات مدينة بنغازي

أخبار ليبيا24
بحث رئيس ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء عمر عبدربه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري مشروعات مدينة بنغازي المتعاقد عليها والأخرى التي يزمع التعاقد عليها من جانب اللجنة التسييرية للبلدية.
واستعرض الاجتماع بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة عقود لجنة استقرار بنغازي علي ابحيري ولجنة دراسة وفحص العقود المسبقة بديوان المحاسبة العشوائيات التي اعترت المدينة وضواحيها.
وناقش الاجتماع إيجاد السبل الكفيلة التي من شأنها وقف امتداد العشوائيات ، وكذلك من أجل إحكام رقابة مالية وفنية على الدفعات التي يتم صرفها لأدوات التنفيذ المتعاقد معها.
وبحث الاجتماع الالتزام بإحالتها عقب الصرف مباشرة للديوان لتولي التحقق من صحة وسلامة الوثائق المتعلقة بالصرف طبقاً لما نص عليه القانون رقم (24) لسنة 2013م بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
وأكد ديوان المحاسبة التزامه بالعمل على سرعة فحص صحة وسلامة الوثائق ومراجعتها ومتابعة المشروعات وإبداء الرأي الفني والمالي فيما يتقرر صرفه عليها.
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