وزارة العمل والهيئة العامة للمعلومات يطلقان المرحلة الثانية من مشروع الدليل الوطني

تمّ اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 بطرابلس، وبحضور وزير العمل والتأهيل “المهدي الامين” ووكيل الوزارة “علي عكاشة”، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ” عبد الرؤوف البيباص” ، أعلنت الهيئة بداية المرحلة الثانية من مشروع الدليل الوطني وذلك على هامش ورشة العمل المشتركة مع وزارة العمل التي جرت صباح اليوم.

وتمّ خلال الورشة تقديم العديد من العروض المرئية حول قاعدة البيانات الوطنية، ونتائج تجربة الهيئة مع مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية، وتحديث نظام سوق العمل، وأيضاً مشروع استكمال بيانات الكادر الإداري ومنظومة ربط مكاتب العمل والازدواج الوظيفي.

كما عُقدت حلقة نقاش ضمن الورشة وكانت حول آليات انسياب البيانات، وتحديثها وبلورتها ضمن مؤشرات وطنية.

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