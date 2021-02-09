خاص: المركزي يكشف تفاصيل هامة حول اجتماعه مع المصارف … والقيمة الحقيقة للقرض .. ومستجدات المقاصة

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل اجتماع مصرف ليبيا المركزي مع إدارات المصارف التجارية .

المسؤول أكد على أن الاجتماع ناقش منح المصارف قرض بقيمة 5 مليار ، كاشفاً كذلك أن قيمة القرض الممنوح للمصارف يبلغ 10 مليار حيث خصصت ال5 مليار الأولى بموافقة مجلس الإدارة وال5 مليار الأخرى ستكون في الفترة الثانية من عام 2021.

المصرف أكد أن ما تم هو عملية معالجة اشكالية المقاصة بشكل تدريجي ، مع فتح باب للمصارف بقبول قيمة القرض أو رفضه أي بتخصيص ورقة لتعبئة نموذج من قبل مجالس إدارة المصارف التجارية .

المصدر كشف لصدى الاقتصادية عن رد مصرف الوحدة وقبوله قيمة القرض الممنوح ، بالإضافة إلى تعليمات المركزي باستعمال قيمة القرض بتسوية المقاصة والمرتبات ، وكذلك قيام المصرف بعملية تسوية قيمة القرض الممنوح للمصارف من حساب المصرف ذاته الذي وردت إليه القيمة .

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