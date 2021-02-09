عضو لجنة تعديل سعر الصرف: “الأسبوع القادم سيكون حاسم” …وهذه التفاصيل

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية بعد مضي 25 يوم عمل بسعر الصرف الجديد الأرقام تتحدث فمبيعات النقد الأجنبي وصلت إلى 3 مليار دولار كما انه لا يمكن ان تحل أزمة السيولة في 25 يوم عمل بسعر الصرف .
وأضاف العكاري قائلا : مشكلة السيولة في الكثير من المناطق حلت، ومن المشاكل التي لازالت تواجهنا هي عزوف بعض المصارف قبول الإيداعات النقدية و مشكلة في التجارة والتنمية والوحدة من ناحية المقاصة وستحل خلال اليوميين القادميين وان هناك ثغرات نعمل على إصلاحها .
وأشار إلى أن هناك شحنات ستنطلق إلى أماكن بعيدة عن العاصمة ، وكلجنة سعر الصرف صممنا نماذج وتمت إحالتها إلى المصارف التجارية كما أن هناك نماذج أخرى صممناها توضح لنا حركة بيع نقد الأجنبي بكافة فروع المصارف التجارية ونوعد بأن تكون مشكلة السيولة من الماضي.
ونوه ايضاً أن هناك مصارف سقف السحب بها وصل إلى 10 آلاف كما ستدخل الأموال لحسابات المصارف “التجارة والتنمية والوحدة” وستباشر عملية بيع النقد الأجنبي كالمصارف الأخرى .
وصرح “العكاري” بأن الأسبوع القادم سيكون حاسم وستجتمع لجنة تعديل سعر الصرف لتقييم نتائج السعر الجديد وسيكون هناك تقرير شامل سيحال إلى مجلس الإدارة ، وسيكون بيننا زملائنا بالمنطقة الشرقية.
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