عضو لجنة تعديل سعر الصرف: “الأسبوع القادم سيكون حاسم” …وهذه التفاصيل

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية بعد مضي 25 يوم عمل بسعر الصرف الجديد الأرقام تتحدث فمبيعات النقد الأجنبي وصلت إلى 3 مليار دولار كما انه لا يمكن ان تحل أزمة السيولة في 25 يوم عمل بسعر الصرف .

وأضاف العكاري قائلا : مشكلة السيولة في الكثير من المناطق حلت، ومن المشاكل التي لازالت تواجهنا هي عزوف بعض المصارف قبول الإيداعات النقدية و مشكلة في التجارة والتنمية والوحدة من ناحية المقاصة وستحل خلال اليوميين القادميين وان هناك ثغرات نعمل على إصلاحها .

وأشار إلى أن هناك شحنات ستنطلق إلى أماكن بعيدة عن العاصمة ، وكلجنة سعر الصرف صممنا نماذج وتمت إحالتها إلى المصارف التجارية كما أن هناك نماذج أخرى صممناها توضح لنا حركة بيع نقد الأجنبي بكافة فروع المصارف التجارية ونوعد بأن تكون مشكلة السيولة من الماضي.

ونوه ايضاً أن هناك مصارف سقف السحب بها وصل إلى 10 آلاف كما ستدخل الأموال لحسابات المصارف “التجارة والتنمية والوحدة” وستباشر عملية بيع النقد الأجنبي كالمصارف الأخرى .

وصرح “العكاري” بأن الأسبوع القادم سيكون حاسم وستجتمع لجنة تعديل سعر الصرف لتقييم نتائج السعر الجديد وسيكون هناك تقرير شامل سيحال إلى مجلس الإدارة ، وسيكون بيننا زملائنا بالمنطقة الشرقية.

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