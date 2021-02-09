“الحبري”لصدى: بيروقراطية الكبير أكبر من مصلحة البنوك..وأسلوب “وين وذنك يا جحا” غير مُجدي

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول مستجدات قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بمنح المصارف قرض بقيمة 5 مليار .

حيث قال “الحبري”: بيروقراطية “الكبير” أكبر من مصلحة البنوك ، ربما غداً تكتمل رحلة العذاب للمصارف ، “كان الله في عونها وأعانها على انتظارها” .

كما تابع محافظ مركزي البيضاء في تصريحه الخاص لصدى الاقتصادية بالقول: كلمة قرض للأسف في غير محلها، وهي أرصدة للبنوك لدينا وكان الأجدى أن يتم نقل الأرصدة من بنغازي إلى طرابلس مقابل شراء “العملة” بكل بساطة لكن أسلوب “وين وذنك ياجحا” طويل وغير مجدي.

وأضاف قائلاً: وللأسف ستقابلنا عوائق كثيرة في خطوات السياسة النقدية القادمة إذا كان هذا الأسلوب سيستمر خلال الفترة القادمة .

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