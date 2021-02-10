“تسلا” للسيارات الكهربائية تستثمر مليار ونصف في عملة “بتكوين”

أعلنت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، في نشرتها السنوية، أنها استثمرت نحو مليار ونصف مليون دولار أميركي في العملة الرقمية “بتكوين” ويُتوقع أن تبدأ قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في الفترة المقبلة، ودفعت هذه المفاجأة العملة الإلكترونية للصعود أكثر من 10 %.

ويأتي قرار “تسلا” في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق كشركة تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة-حسب ما ورد في نشرتها السنوية- وأضافت أنها استثمرت الــــــ 1.5 مليار دولار في بتكوين في ظلال تغيير في السياسة، وقد تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل.

ورفعت أنباء “تسلا” عن حجم استثمارها عملة “بتكوين” لما يصل إلى 43 ألف و625 دولار بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

يذكر أن شركة “تسلا” قد أعلنت رسمياً عن الاستثمار بعد “10” أيام من إضافة رئيسها التنفيذي “إيلون ماسك” وسم “بتكوين” إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.

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