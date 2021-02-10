“بلومبيرغ”: المؤسسة الوطنية للنفط ستتلقى جزء من الميزانية المخصصة لها لتغطية مصروفاتها

أفاد موقع “بلومبيرغ” الأمريكي أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتلقى جزءا من إجمالي المبلغ المخصص لها في ميزانية 2021، والمقدر بـ 9 مليار دينار؛ لتمويل المؤقت الذي سيساعد في تغطية فواتير الرواتب والأدوية.

ووفقا لما نقله ” بلومبيرغ” الثلاثاء عن “مصادر مطلعة”، فأن المركزي سيقدم الأموال بموجب ما يسمى بالترتيب المالي المؤقت لمدة شهرين حتى تتم الموافقة على ميزانية موحدة لعام 2021 بالكامل.

يذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أعلنت في، الـ8 من فبراير أن الحكومة قررت صرف ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021. وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة.

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