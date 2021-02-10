اجتماعٌ يبحث إمكانية إنشاء مصنع لتعبئة الزيوت ببنغازي

ناقشت شركة “الزاوية لتكرير النفط”، خلال اجتماع مُوسّع، تطوير مشروع مصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية.

وتضمّن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة، بحث إمكانية إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت بموقع مصنع أسفلت بنغازي، حيثُ بدأ الفريق المُكلف بهذا العمل بمراجعة العروض الفنية المقدّمة من بعض الشركات المتخصصة في هذا المجال، والعمل على تحديد كافة المتطلبات وفق المواصفات الفنية القياسية لآلات خطوط الإنتاج بمعدلات إنتاج تحقّق مستهدفًا يصل إلى مائة ألف طن سنويًا لكل مصنع.

وبحسب بيان الشركة؛ فإن هذه المشروعات، تأتي ضمن خطة الشركة لتطوير وحداتها الإنتاجية، بما يضمن زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلي من كافة المنتجات والمشتقات النفطية.

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