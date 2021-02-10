بلدي جالو يجتمع لحلحة نقص الوقود بالمدينة

عقد بمقر شركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي اجتماعاً، ضم كل من رئيس لجنة الازمة العضو إبراهيم سلطان رفقة العضو علي بوفرنينة، وبحضور رئيس الشركة علي الحوتي ومدير إدارة التوزيع بالشركة مصطفى الاوجلي وايضاً مدير شركة ليبيا نفط عادل بوكريعات.

تناول الاجتماع مناقشة قلة الكميات الموردة من الوقود للبلدية وضرورة زيادتها لتغطية احتياجات المواطنين، كما عاهدت الشركات بزيادة الكمية إلى 1,400,00 لتر أي بواقع 3 سيارات يومياً، وذلك من الأسبوع القادم.

كما تم الاتفاق على أن تستلم اللجنة كامل الكمية عند توريدها للبلدية وتأكد من أن تصل كامل الكمية حسب الاتفاق.

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