اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (10-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة انخفاضا جديداً لسعر الدولار الامريكي، فيما سجل سعر اليورو و الجنية الاسترليني صعوداً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4598 د.ل
|4.471 د.ل
|4.4487 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4071 د.ل
|5.4206 د.ل
|5.3936 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1639 د.ل
|6.1793 د.ل
|6.1485 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5125 د.ل
|3.5213 د.ل
|3.5037 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4515 د.ل
|3.4601 د.ل
|3.4428 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0009 د.ل
|5.0134 د.ل
|4.9884 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5361 د.ل
|0.5374 د.ل
|0.5347 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5281 د.ل
|0.5294 د.ل
|0.5268 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.727 د.ل
|0.7288 د.ل
|0.7252 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.189 د.ل
|1.1919 د.ل
|1.186 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2142 د.ل
|1.2173 د.ل
|1.2112 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.649 د.ل
|1.6531 د.ل
|1.6449 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.335 د.ل
|0.336 د.ل
|0.334 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4999 د.ل
|0.5012 د.ل
|0.4987 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.605 د.ل
|0.605 د.ل
|0.605 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6298 د.ل
|0.6314 د.ل
|0.6282 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6927 د.ل
|0.6944 د.ل
|0.691 د.ل
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