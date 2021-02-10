اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (10-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة انخفاضا جديداً لسعر الدولار الامريكي، فيما سجل سعر اليورو و الجنية الاسترليني صعوداً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4598 د‫.‬ل 4.471 د‫.‬ل 4.4487 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4071 د‫.‬ل 5.4206 د‫.‬ل 5.3936 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1639 د‫.‬ل 6.1793 د‫.‬ل 6.1485 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5125 د‫.‬ل 3.5213 د‫.‬ل 3.5037 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4515 د‫.‬ل 3.4601 د‫.‬ل 3.4428 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0009 د‫.‬ل 5.0134 د‫.‬ل 4.9884 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5361 د‫.‬ل 0.5374 د‫.‬ل 0.5347 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5281 د‫.‬ل 0.5294 د‫.‬ل 0.5268 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.727 د‫.‬ل 0.7288 د‫.‬ل 0.7252 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.189 د‫.‬ل 1.1919 د‫.‬ل 1.186 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2142 د‫.‬ل 1.2173 د‫.‬ل 1.2112 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.649 د‫.‬ل 1.6531 د‫.‬ل 1.6449 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.335 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل 0.334 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4999 د‫.‬ل 0.5012 د‫.‬ل 0.4987 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.605 د‫.‬ل 0.605 د‫.‬ل 0.605 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6298 د‫.‬ل 0.6314 د‫.‬ل 0.6282 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6927 د‫.‬ل 0.6944 د‫.‬ل 0.691 د‫.‬ل

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