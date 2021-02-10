ارتفاع عملة البيتكوين الرقمية مع انخفاض كبير في الدولار

واشنطن 10 فبراير 2021 (وال) -ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية فوق (48) ألف دولار، مستندة إلى زيادة تقارب (20%)، سجلتها ليلة الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة “تسلا” عن استثمار بقيمة (1.5) مليار دولار، مستفيدة من تراجع الدولار، الذي يواجه صعوبات في الارتفاع عن أدنى مستوى في أسبوع، منذ يوم أمس الثلاثاء، إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأمريكية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أمريكي كبيرة، بحسب ماذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، إذ يتحرك الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي سريعا، لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة (1.9) تريليون دولار، اقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير، مصحوبا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأمريكية.

وبعد أن حاول الصعود في الجلسة السابقة، تراجع الدولار بصفة عامة مقابل نظرائه أمس الثلاثاء، مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة بلغتها أثناء الليل.

وتراجع مؤشر الدولار (0.3%)، إلى (90.73) نقطة، في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى (90.603) نقطة للمرة الأولى منذ أول فبراير الجاري.(وال واشنطن) س خ.

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