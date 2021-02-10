اقتصاد

“عمل الوفاق” تطلق مشروع الدليل الوطني

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات، عبد الرؤوف البيباص؛ المرحلة الثانية من مشروع الدليل الوطني.

جاء ذلك خلال الورشة، التي شارك ووكيل وزارة العمل وعدد من موظفي الوزارة والهيئة.

وتضمنت الورشة تقديم عدد من العروض المرئية التوضيحية حول قاعدة البيانات الوطنية ومشروع إعداد دليل المؤشرات الوطنية ونتائج تجربة الهيئة مع مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.

وناقشت الورشة، تحديث وتطوير نظام سوق العمل ومشروع استكمال قاعدة بيانات الكادر الوظيفي بالجهاز الإداري ومنظومة ربط مكاتب العمل والازدواج الوظيفي.

وبحث الحضور، آليات انسياب البيانات وتحديثها وبلورتها، ضمن مؤشرات وطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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