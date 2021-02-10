“الزاوية لتكرير النفط” تُواصل أعمال العمرة السنوية

قامت فرق الصيانة الفنية بشركة “الزاوية لتكرير النفط”، بتغيير صحون برج التقطير الرئيس، وبرج فصل معالجة الكيروسين؛ ضمن أعمالها السنوية للعام الجاري.

وبحسب ما أشارت إليه الشركة، في بيان لها؛ فإن العمل جارٍ لتجديد سقف منطقة الحمل، واستبدال أنابيب تسخين الخام والبخار، وتجديد المداخن بالفرن الرئيس، حسب توصيات التفتيش، إلى جانب إجراء الصيانة الشاملة والتنظيف واختبارات الضغط الهيدروليكي للمراوح الهوائية بالوحدة الأولى.

كما تشمل أعمال الصيانة، أيضًا، استبدال خط أنابيب بحجم ثلاث بوصات، وطول 700 متر، وهو خط نقل المخلّفات من وعاء الفصل بمنظومة التصريف إلى خزان المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ كافة الأعمال المبرمجة وفق المخطط الزمني المعدّ مُسبقًا من لجنة العمرة السنوية.

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