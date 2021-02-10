سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 10-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.155 بيع في زليتن

5.150 شراء

5.145 بيع في طرابلس

5.140 شراء

5.230 بيع في بنغازي

5.225 شراء

الدولار حوالة تركيا= 5.14 دينار

دولار حواله دبي =5.155 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.83 دينار

اليورو:

6.22 بيع في طرابلس

6.18 شراء

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.89 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب217 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب253.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب289.3 دينار

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