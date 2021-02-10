المنشآت النفطية يعلن الإفراج عن النواقل للتزود بالخام..ومؤسسة النفط تصدر تعليماتها بالمغادرة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية طبرق، أمجد بوجندية، اليوم الأربعاء أنه سيتم اليوم فتح ميناء الحريقة والسماح للناقلتين المتواجدتين في منطقة المخطاف التزود بالنفط الخام.

وكشف مصدر موثوق في ميناء الحريقة أن مؤسسة النفط أصدرت تعليماتها بمغادرة الناقلتين لمنطقة المخطاف بعد مدة انتظار عرضت المؤسسة لغرامات تأخير بمبالغ كبيرة.

وأضاف المصدر أن المؤسسة تلوح بإغلاق ميناء الحريقة وتحويل الإنتاج من حقلي السرير ومسلة إلى ميناء رأس لانوف.

وكان الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية طبرق، أمجد بوجندية، أكد أمس الثلاثاء، أنهم مستمرون في الاعتصام حتى يستلم مندوب القطاع في طرابلس حوافظ المرتبات.

وأشار بوجندية إلى أنه لن يتم السماح للنواقل النفطية الراسية بمنطقة المخطاف بالدخول لأرصفة ميناء الحريقة النفطي.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال بوجندية، “إن الرواتب متأخرة منذ شهر سبتمبر 2019″، وتابع، “لدينا اتصال مع مندوبنا في طرابلس والذي سيستلم حوافظ المرتبات المتأخرة اليوم الأربعاء وذلك وفق الوعود”.

فيما أكد مصدر مطلع من ميناء الحريقة النفطي بطبرق لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الثلاثاء أن أكثر من ربع مليون دولار غرامة تأخير دخول ناقلتا نفط بميناء الحريقة طبرق.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن هناك ناقلتان للنفط الخام متواجدتان بمنطقة المخطاف بميناء الحريقة النفطي في طبرق ومنعت من الدخول بسبب اعتصام عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق مطالبين برواتبهم المتأخرة من شهر سبتمبر من عام 2019.

وأوضح المصدر أن إحدى الناقلات النفطية الأولى ( MALIBU ) رست بمنطقة المخطاف في يوم 24 من يناير الماضي لشحن مليون برميل من النفط الخام ووجهتها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن الناقلة النفطية الثانية ( FRONT CRUISER) والتي رست بمنطقة المخطاف يوم 31 من يناير الماضي لشحن مليون برميل ولم تحدد وجهتها بسبب عدم دخولها على رصيف ميناء الحريقة النفطي.

وأفاد المصدر أنه حتى اليوم الثلاثاء لم يفك الاعتصام للسماح بدخول الناقلتين للرسو على أرصفة ميناء الحريقة النفطي بطبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط وتم تخفيض الإنتاج بسبب هذا الاعتصام.